بعد نصف قرن من الغياب: ناسا تطلق صاروخها العملاق إلى القمر

وكالات - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مهمة "ارتيمس1" ، غير المأهولة إلى القمر، في أعقاب العديد من التأخيرات بسبب مشكلات فنية وسوء الأحوال الجوية. وتعتبر الوكالة هذه المهمة خطوة جديدة في اكتشاف القمر.





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أقلع أقوى صاروخ في العالم، "اس.ال.اس" اليوم (الأربعاء 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) للمرة الأولى من فلوريدا، في بداية مهمة "أرتيميس" للعودة الأميركية إلى القمر. وفي هذه الرحلة التجريبية التي تنطلق بعد نصف قرن من آخر رحلة أمريكية إلى القمر ضمن برنامج "أبولو"، لن تهبط الكبسولة أوريون غير المأهولة على القمر، بل ستقترب منه عند مسافة تصل إلى 64 ألف كيلومتر، في رقم قياسي لمركبة قابلة للسكن.وتهدف مهمة "أرتيميس 1" التي يُتوقع أن تستمر 25 يوماً ونيّف، إلى التحقق من أن هذه المركبة الجديدة آمنة لنقل طواقم مستقبلية إلى القمر في السنوات المقبلة. وكان من المقرر إطلاق هذا الصاروخ في أواخر آب / أغسطس الماضي، غير أن سلسلة من التأخيرات استمرت أكثر من شهرين بسبب مشكلات فنية وطقس غير ملائم، أجلت المهمة برمتها. وستكون المهمة تتويجا لنحو عقد من التطوير وإنطلاقا لعدد من مهام "ارتيمس" بهدف إعادة البشر إلى القمر وفي النهاية إلى ما بعده. ونقلت وكالة بلومبرغ عن مايك سارافين، مدير مهمة ارتيمس في ناسا قوله في مؤتمر صحفي "سنبذل قصارى جهدنا ونحن مستعدون للقيام بذلك.. آمل أن تكون كل الأجهزة جاهزة ويكون الطقس ملائما".