تقرير بخصوص التجاوزات المتعلقة بمشروع مسرح محمد الفاضل الجزيري بجزيرة جربة

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1- سنة 2007، بسعي من الدولة التونسية تم ترتيب "جربة بين الوديان" على لائحة رامسار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية المصادق عليها بالقانون عدد 9 لسنة 1980 مؤرخ في 3 مارس 1980 المتعلق بالترخيص في انخراط البلاد التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية خاصة كماوي للطيور.ملاحظة:- يشمل الجزء البري من المنطقة الرطبة جربة بين الوديان ملك عمومي بحري محدد بأمر وملك عمومي مائي ما يزال في طور التحديد (قرار من وزير الفلاحة مؤرخ في 28 جانفي 2015 يتعلق بفتح عمليات تحديد الملك العمومي للمياه لسبخة القسطيل/القنطرة بمعتمدية جربة ـ ميدون من ولاية مدنين ) ومنطقة فلاحية شاسعة وبالتالي الحدود البرية للمنطقة الرطبة جربة بين الوديان غير محددة بأمر على غرار المنطقة الرطبة جربة راس الرمل والمنطقة الرطبة جربة قلالة وإنما محددة بخارطة رقمية.2- بتاريخ 11 أوت2011، صدر الأمر عدد 1149 لسنة 2011 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة الأرض الفلاحية التابعة للرسمين العقاريين عدد 21356 مدنين وعدد 21355 مدنين والمرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى والكائنة بمنطقة قلالة من معتمدية جربة أجيم من ولاية مدنين لغرض إقامة مشروع ترفيهي ثقافي سياحي كما جاء في نص الأمر الرئاسي للسيد رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع.ملاحظة:- الاتفاقية الدولية رمسار المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية تقضي بوجوب حماية هذه المناطق الرطبة ومن أشكال الحماية عدم تغيير صبغة المنطقة.- اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية مدنين لم تشر إطلاقا إلي أن الأرض موضوع المشروع تقع داخل حدود المنطقة الرطبة جربة بين الوديان.- طبقا للفصل 7 (مكرر) من الأمر عدد 710 لسنة 2001 في صورة عدم الشروع في إنجاز المشروع موضوع تغيير الصبغة الفلاحية خلال سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، يتم إلغاء الأمر المتعلق بتغيير صبغة الأرض المعنية وبالتالي الغي أمر تغيير الصبغة الفلاحية بتاريخ أوت 2013.3- بتاريخ 25 أكتوبر 2017، رخصت بلدية جربة أجيم للسيد محمد فاضل الجزيري في تنفيذ أشغال البناء بقرار عدد 175/2017 معتمدة في ذلك على أمر تغيير الصبغة الفلاحية الملغى منذ سنة 2013. (وثيقة عدد1)ملاحظة:- تقدم السيد محمد فاضل الجزيري بطلب رخصة البناء المتعلقة بالمشروع بتاريخ 6 سبتمبر 2011، تم إسناد رخصة البناء المتعقلة بالمشروع بتاريخ 25 أكتوبر 2017. (وثيقة عدد2)- بلدية جربة ميدون تأكد بشكل غير رسمي بان قطعة الأرض التي أقيم بها المشروع تتبع إداريا بلدية جربة ميدون.4- سنة 2018، بناء على رغبة السيد محمد الفاضل الجزيري إقامة مسرح للهواء الطلق على قطعة ارض موضوع الرسم العقاري عدد 18980 مدنين كائنة بمنطقة قلالة من معتمدية جربة أجيم بولاية مدنين راسل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التي راسلت بدورها المدير العام للغابات بطلب بحث ودراسة بمدى اندراج قطعة الأرض المعنية ضمن اتفاقية "رامسار" من عدمه، أكدت الإدارة العامة للغابات في مراسلة موجهة للسيد المدير العام للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة أن منطقة جربة بين الوديان مسجلة بالاتفاقية الدولية رمسار المصادق عليها من طرف الحكومة التونسية والتي تقضي بوجوب حماية هذه المناطق الرطبة والمتمثلة خاصة في عدم تغيير صبغة المنطقة وإلقاء الفضلات والردم وصب المواد الملوثة كما وجب مراعاة للإطار التشريعي والمنصوص عليه بالفصل 226 من مجلة الغابات واعتبارا لما سبق لا يمكن الموافقة على بعث المشروع المذكور لأنه يوجد تداخل بين حدود منطقة جربة بين الوديان المصنفة رمسار مع موقع المشروع، وردا علي مراسلة السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مدنين أجاب السيد المدير العام للشؤون القانونية والعقارية على طلب السيد محمد الفاضل الجزيري بتاريخ 17 أكتوبر 2018 بأنه تتعذر الاستجابة لطلبه. (وثيقة عدد3)ملاحظة:- بالعودة لبرنامج قوقل ايرث تبين أن أشغال بناء مسرح الهواء الطلق للسيد محمد فاضل الجزيري انطلقت في الفترة الممتدة بين 9/2019 و 2/ 2020.5- مارس 2021، قام السيد عمار جامعي المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين بتنزيل تدوينة بحسابه الخاص 'فيس بوك' تتحدث حول انعقاد جلسة عمل لتسوية ملف مسرح تربلة مع السيد فاضل الجزيري بحضور الأطراف المعنية (دائرة الغابات، التربية، الموارد المائية والمديرة الجهوية لحماية الشريط الساحلي مع مجموعة صور. (وثيقة عدد4)6- بتاريخ 29 نوفمبر 2021، توجهنا بطلب نفاذ إلي المعلومة للسيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين قصد التحصل علي ما يفيد إعلام السيد محمد فاضل الجزيري برفض الإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة برفض المشروع سنة 2018 ولم يستجب. جانفي 2022، بعد تقديم عريضة لهيئة النفاذ إلي المعلومة توصلنا برد السيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين أين مارس سياسة التسويف ولا تزال القضية في طور البحث علي مستوى هيئة النفاذ إلى المعلومة. (وثيقة عدد5)7- 20 جانفي 2022، خلال لقاء عمل جمعنا بالسيد سعيد بن زايد والي مدنين الحالي بمقر الولاية اطلعنا السيد الوالي علي رفض الإدارة العامة للغابات والإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة لمشروع مسرح السيد محمد فاضل الجزيري دون إبداء أي موقف منه ومع إصرارنا بالسؤال حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها تمسك بالصمت مع تكرار عبارة "لا رجوع إلي الوراء". خلال 72 ساعة من لقائنا بالسيد الوالي تفاجئنا بمرافقته السيدة وزير الثقافة لمسرح السيد محمد الفاضل الجزيري فقهنا بمراسلة كل من السيد وزير الداخلية والسيدة وزيرة الثقافة لإعلامهم بالمخالفات المتعلقة بالمشروع تجنبا لإقحام الحكومة بأي شكل من الأشكال في ملف مشروع السيد محمد فاضل الجزيري ومراسلة السيد رئيس بلدية جربة ميدون بطلب تدخل لوقف المشروع دون جدوى. (وثيقة عدد6)8- جويلية 2022، خلال زيارة أداها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري رفقة رئيسة الديوان إلي جزيرة جربة تواصلنا بشكل مباشر مع السيدة رئيسة الديوان بخصوص التجاوزات المتعلقة بمشروع السيد محمد الفاضل الجزيري ودور اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية التابعة لولاية مدنين في هذا طالبين فتح بحث إداري علي مستوى الوزارة والعمل المشترك من اجل وقف الانتهاكات الحاصلة بالمناطق الرطبة أساسا والفلاحية بشكل عام كما تم مراسلتها عن طريق هاتفها الشخصي التي مدتنا به للتواصل وإرسال المؤيدات حول تجاوزات مشروع مسرح السيد فاضل الجزيري دون تلقي أي رد أو اتصال منها لليوم. (وثيقة عدد7)استغلال المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية 'رامسار' يستوجب إعداد مثال تصرف عام أو خاص حسب خصوصية كل منطقة يليها إعداد كراس شروط خاص بكل نشاط بما يضمن حماية التنوع البيولوجي للمنطقة والاستغلال الاقتصادي المستدام لها. غياب أمثلة التصرف وكراسات الشروط من2007 لليوم ساهم بشكل مباشر في الاعتداء علي البيئية والاستغلال المخالف لهذه المناطق الرطبة ومن أشكال هذا الاعتداء مشروع مسرح السيد محمد فاضل الجزيري.تحتفظ باب نات بمجموعة من البيانات