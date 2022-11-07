عشية الانتخابات النصفية.. إيلون ماسك يدعو الأمريكيين للتصويت للجمهوريين


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 20:11قراءة: 0 د, 38 ث
      
وكالات - دعا المالك الجديد لـشركة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الناخبين في الولايات المتحدة لدعم المرشحين الجمهوريين في انتخابات الكونغرس النصفية.


وقال ماسك عشية الانتخابات النصفية: "التشارك في السلطة يكبح أسوأ التجاوزات التي يمكن أن تصدر عن الحزبين، لذا أوصي بالتصويت لكونغرس جمهوري، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي".

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ويتركز الاهتمام بالانتخابات النصفية على الكونغرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، والتي ستجرى يوم 8 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات النصفية كل سنتين، إلا أنها تكتسب أهمية خاصة عندما لا تتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجرى كل 4 سنوات.
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ويتم انتخاب كل أعضاء مجلس النواب لمدة عامين، لذلك يتم خوض الانتخابات في كل مقاعد المجلس البالغ عددها 435 مقعدا خلال انتخابات التجديد النصفي، في حين يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المئة (35 مقعدا) في الانتخابات النصفية كل عامين.



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