النفط يتراجع مع صعود الدولار ومخاوف الإمدادات تحد من الخسائر

تراجعت العقود الآجلة للنفط في المعاملات المبكرة، الخميس مع صعود الدولار بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمعدلات الفائدة، لكن المخاوف المتعلقة بالإمدادات حدت من تراجع الأسعار.





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وبحلول الساعة 0146 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 95.72 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 89.41 دولار للبرميل.وانخفض الخامان بأكثر من دولار للبرميل أمس الأربعاء بفعل تراجع آخر في مخزونات النفط الأميركية، على الرغم من رفع البنك المركزي الأميركي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة.ولا تزال مخاوف مرتبطة بالإمدادات العالمية مستمرة.ومن المنتظر أن يبدأ حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب أزمة أوكرانيا في الخامس من ديسمبر، وسيعقبه وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير.وتراجع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أكتوبر وذلك لأول مرة منذ يونيو.