«القطرية للإعلام» تطلق أغنية هيا هيا هيا على أرض المونديال

طرحت المؤسسة القطرية للإعلام عبر قنوات الكاس على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب الاغنية الرئيسية لكأس العالم لكرة القدم بعنوان «ارض المونديال».





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شارك في غناء العمل خمس مطربين من الدول العربية المتأهلة لكأس العالم، وهم: القطري عيسى الكبيسي، و المغربي حاتم عمّور، والتونسي نوردو، و من السعودية: داليا مبارك وعبدالعزيز العليوي.«أرض المونديال» ألحان ورؤية موسيقية محمد المرزوقي، كلمات و سيناريو تيسير عبدالله، التوزيع والتنفيذ الموسيقي اسماعيل ظافر، مكس وماستر:طارق جيران، الإيقاعات الخليجية إبراهيم حسن، المشرف العام للإنتاج حمد عبد الرضا، والكليب من إخراج: مراد كجوك.تحمل الأغنية مضمون التحية والترحيب باسم العرب كلهم لضيوف المونديال العالمي، والملحن القطري محمد المرزوقي لحن العمل من خلال رؤية موسيقية متنوعة معتمدا على تيمة البحر و البر و الراب بالإضافة الى جمل موسيقية متعددة وزعها التركي ظافر.جدير بالذكر، أن أغنية «ارض المونديال» انطلق بثها ليلة أمس على كل منصات المؤسسة القطرية الإعلام