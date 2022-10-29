الملك تشارلز يعزل الأمير هاري من منصب قائد البحرية

وكالات - أعلن قصر باكنغهام، يوم الجمعة، تنصيب الملك تشارلز قائدا عاما لمشاة البحرية الملكية، بعد تجريد الأمير هاري من هذا اللقب، عقب أنباء كشفت تفاصيل مذكراته التي يتطرق فيها لتفاصيل محرجة للعائلة المالكة البريطانية.





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عنوان "مثير للجدل" لكتاب مذكرات الأمير هاري المرتقب

وجرّد دوق ساسكس من ألقابه العسكرية بما فيها القائد العام للسفن والغواصات، والقائد الفخري لسلاح الجو الملكي البريطاني في فبراير 2021، بعد إعلانه وزوجته ميغان تخليهما عن واجباتهما الملكية.وفي بيان بمناسبة الذكرى 358 لتأسيس فيلق مشاة البحرية الملكية، قال الملك تشارلز إنه "فخور بشكل استثنائي" بأن يصبح رئيسها الشرفي، مضيفا: "أنا فخور بشكل استثنائي بأن أسير على خطى العديد من أفراد عائلتي على مدى الثلاثة قرون ونصف الماضية، وجميعهم شغلوا هذا المنصب بإحساس عميق بالإعجاب"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.وتابع: "تتمتع مشاة البحرية الملكية البريطانية بتاريخ مميز لا مثيل له، سواء في البر أو البحر. أستمد الإلهام الهائل من شجاعتكم وتصميمكم وانضباطكم الذاتي وقدرتكم الرائعة على التحمل في أكثر البيئات قسوة".واختتم البيان بالقول: "أشعر بالفخر الشديد لأن أكون جزء من عائلة الفيلق وأتطلع بشدة لمقابلة العديد منكم في المستقبل القريب".وجاء قرار الملك البريطاني بعد يوم من الإعلان عن موعد طرح مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل بعنوان "SPARE" في 10 يناير القادم.وقالت دار "بنغوين راندوم" للنشر، الخميس، إنها ستنشر مذكرات الأمير هاري في العاشر من يناير بعنوان (سبير) "الاحتياطي"، والتي ستسرد "بصدق لا يتزعزع" رحلته من "الصدمة إلى التعافي".وقالت دار النشر إن الكتاب الذي كان من المقرر نشره في وقت لاحق من العام الجاري، سيكون "مليئا بالبصيرة والإشراق واستبطان الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس عن السلطان الأبدي للحب على الحزن".ويشير العنوان إلى موقع الأمير هاري باعتباره الشقيق الأصغر للأمير وليام الذي أصبح وريثا للعرش البريطاني منذ أن أصبح والدهما تشارلز ملكا الشهر الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث.وتخلى هاري وزوجته ميغان المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في أوائل عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة.وأصاب الزوجان النظام الملكي البريطاني بصدمات شديدة في مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري حين اتهمت ميغان عضوا لم تفصح عن اسمه في العائلة المالكة بأنه أثار مخاوف بشأن اللون الداكن المحتمل لابنهما، وقالت إن حياتها كعضو من الأسرة المالكة جعلتها تقف على حافة الانتحار.وتحدث هاري أيضا عن سلوكه "طريقا مختلفا" عن شقيقه، على الرغم من ظهوره هو وزوجته مع وليام وكيت بعد وفاة الملكة إليزابيث الشهر الماضي.والكتاب سيظهر منشورا في 15 لغة منها الإسبانية والفرنسية والصينية، والنسخ الإنجليزية ستتوافر في بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا.وقالت دار النشر إن سعره سيبلغ 28 جنيها استرلينيا (32.43دولارا) في بريطانيا وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.وقبل أن ينجب وليام وزوجته كيت أطفالهما الثلاثة، كان هاري هو التالي لشقيقه في ترتيب وراثة العرش ومن هنا جاءت عبارة "الاحتياطي للوريث".والغلاف سيكون عبارة عن صورة لهاري ينظر مباشرة إلى الكاميرا بالاضافة إلى اسمه وعنوان المذكرات.