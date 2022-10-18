يجب على مستخدمي "أندرويد" و"آيفون" التحقق من أجهزتهم الآن، بعد اكتشاف 400 تطبيق تحاول سرقة عمليات تسجيل الدخول إلى "فيسبوك".





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فإذا كنت بين من نزل أحد التطبيقات الشهيرة التي تم اكتشافها في هذا التهديد الأخير، فقم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك دون تأخير.ويقول "فيسبوك" إنه حدد أكثر من 400 تطبيق يبدو أنها تسرق عمليات تسجيل الدخول الخاصة من مستخدمي الهواتف الذكية. ولجعل الأمور أسوأ، عثر على هذه التطبيقات الخطرة مدرجة في متجر "غوغل بلاي" الرسمي وأسواق آبل، ما يعني أن من المحتمل جدا أن تكون مثبتة على عدد كبير جداً من الأجهزة.وقد تمكنت التطبيقات الخطيرة من التسلل إلى Play Store وApp Store من خلال التنكر في شكل خدمات شائعة مثل برامج تحرير الصور وألعاب الهاتف المحمول وخدمات VPN. وبمجرد تثبيتها، شرعت في محاولة الوصول إلى البيانات الخاصة من خلال الزعم أن على المستخدمين تسجيل الدخول عبر حساب "فيسبوك" الخاص بهم، للوصول إلى الميزات.وبالطبع، هذا مجرد خدعة لجمع بيانات شخصية للغاية من المستخدمين، يمكن استخدامها بعد ذلك لاختراق الحسابات. وأوضح فيسبوك أنه "عندما يقوم شخص ما بتثبيت التطبيق الضار، فقد يطلب منه "تسجيل الدخول باستخدام "فيسبوك"" قبل أن يتمكن من استخدام ميزاته الموعودة. وإذا قاموا بإدخال بيانات الاعتماد الخاصة بهم، فإن البرامج الضارة تسرق اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به".وعلى الرغم من قيام آبل وغوغل بإزالة جميع التطبيقات المخالفة، إلا أنه لا يزال من الممكن العثور عليها في أسواق الجهات الخارجية، ولا يزال من الممكن استهداف أي شخص قام بتنزيلها أصلاً - وهذا هو السبب في أن من الضروري حذفها دون تأخير.وإذا كنت قلقا في هذا الشأن، يمكنك العثور على القائمة الكاملة للتطبيقات هنا.وفي منشور غرف الأخبار، قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حددنا أكثر من 400 تطبيق خبيث يعمل بنظام "أندرويد" وiOS هذا العام يستهدف الأشخاص عبر الإنترنت لسرقة معلومات حول تسجيل دخولهم إلى "فيسبوك". وأبلغنا آبل وغوغل بالنتائج التي توصلنا إليها ونساعد الأشخاص المحتمل تأثرهم على معرفة المزيد حول كيفية الحفاظ على أمان حساباتهم".ونصح "فيسبوك" المستخدمين بكيفية الحفاظ على سلامتهم، وأوصى المستخدمين باتخاذ الخطوات التالية:- أعد تعيين وإنشاء كلمات المرور بحيث تكون قوية وجديدة. ولا تعد استخدام كلمة المرور نفسها لدخول مواقع ويب متعددة.- قم بتمكين المصادقة ذات العاملين، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام تطبيق Authenticator، لإضافة طبقة أمان إضافية إلى حسابك.- شغّل تنبيهات تسجيل الدخول حتى يتم إعلامك ما إذا حاول شخص ما الوصول إلى حسابك.وحدد "فيسبوك" أيضا بعض العلامات التي يحتاج مستخدمو "أندرويد" و"آيفون" إلى معرفتها والتي يمكن أن تظهر أن التطبيق مزيف. ويتضمن ذلك مطالبة المستخدم بتسجيل الدخول باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدام التطبيق، والعمل فقط بمجرد الانتهاء من ذلك.