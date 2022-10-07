قديروف: 70 ألف مقاتل شيشاني جاهزون للالتحاق بالعملية العسكرية الروسية


Publié le Vendredi 07 Octobre 2022 - 22:23 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف استعداد 70 ألف مقاتل إضافيين من الشيشان للالتحاق بالقوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.


وقال قديروف: "رفضنا بحزم القيم الأوروبية المعادية للدين وكراهية البشر وأعلنا عن استعدادنا لدحر عبدة الشيطان وأتباعهم في أي مكان في العالم. 10 آلاف مقاتل شيشاني يشاركون في هذه القضية النبيلة وإذا لزم الأمر، هناك 70 ألفا آخرون مستعدون للالتحاق بهم".

وأكد قديروف في وقت سابق أنه أرسل وحدة أخرى من المقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية، كما يستعد لإرسال تشكيلات أخرى في المستقبل القريب.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254423



..
...

En continu...

Toutes les news...
الجمعة 07 أكتوبر 2022 | 11 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:56 15:24 12:14 06:19 04:54
Babnet
23°
 Babnet28° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet21°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2131°-2130°-2227°-2229°-22
  • Avoirs en devises
    23373,5

  • (7 oct )
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,24558 DT        1$ =3,27823 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct )   1662,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   