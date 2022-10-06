نوبل الآداب للكاتبة الفرنسية أني إرنو


Publié le Jeudi 06 Octobre 2022 - 12:36 قراءة: 0 د, 57 ث
      
فازت الكاتبة الفرنسية، آني إرنو، الخميس، بجائزة نوبل للأدب لعام 2022.


وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة 82 عاماً بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

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وتم منح 115 جائزة نوبل في الأدب منذ عام 1901، وحصلت 17 امرأة على الجائزة حتى الآن.

وكان عمر أصغر الحاصلين عليها، 41 عاما، وهو روديارد كيبلينج، الذي اشتهر بكتاب "ذا جانغل بوك".

فيما كان أكبر الحاصلين عليها، دوريس ليسينج، عن 88 عاما.

وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.

وفاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء.



والأربعاء، منحت جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.

تبلغ القيمة النقدية للجوائز 10 ملايين كرونة سويدية (ما يقرب من 900 ألف دولار) وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر.

تأتي الأموال من وصية تركها مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل، الذي توفي عام 1895.



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