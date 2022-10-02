إصدار أول صورة رسمية لملك بريطانيا وعائلته


Publié le Dimanche 02 Octobre 2022 - 06:32قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - أصدر قصر باكنغهام في لندن، السبت، أول صورة رسمية لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث وأفراد أسرته.


وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن الصورة المنشورة التقطت عشية جنازة الملكة الراحلة،إليزابيث الثانية، في 18 سبتمبر الماضي، لدى تنظيم الأسرة المالكة حفل استقبال لقادة الدول المشاركين والضيوف الرسميين المدعوين من الخارج للمشاركة في الجنازة.

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وتضم الصورة إلى جانب الملك تشارلز الثالث، عقلية الملك كاميلا، وولي عهده وأمير ويلز وليام، وكيت ميدلتون التي صارت الآن تحمل لقب أميرة وليز، بعدما كانت في السابق تحمل لقب دوقة كامبريدج.

وكان الأربعة يرتدون ملابس سوداء اللون، بحكم حالة الحداد على الملكة الراحلة.
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ولم تنشر الصورة فور التقاطها، بل انتظر القصر الملكي 12 يوما لكي ينشرها.

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