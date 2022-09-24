بالفيديو.. هل خسر بوتين الرهان في الحرب الأوكرانية؟

قال يحيى خربوطلي الكاتب والباحث السياسي، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد أن يبرز لشعبه أن حقق شيئا في الحرب على أوكرانيا بعمل استفتاء على عدد من المدن الأوكرانية وضمها لموسكو، لافتا إلى أن بوتين يريد أن يقول أنه حقق نجاحا في الحرب على أوكرانيا.





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وأضاف الكاتب والباحث السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن القيادة الأوكرانية مستمرة في معركتها وتحقيق إنجازات وتحرير العديد من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية، موضحا أن الأسابيع الماضية شهدت تحرير العديد من المدن بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لأوكرانيا في حربها مع روسيا.وأشار الكاتب والباحث السياسي، أن الاستفتاء على ضم عدد من المناطق الأوكرانية ما هو إلا عمل يريد بوتين إظهاره أنه يقدم نجاحات في الحرب على أوكرانيا وتحقيق أهداف روسيا.تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة "ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا" إذا ضمت أراضي أوكرانية.يأتي ذلك فيما حثّ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العالم على إدانة ما وصفها بالاستفتاءات الزائفة التي تنظمها روسيا لضمّ مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا.يأتي ذلك بينما يتواصل التصويت لليوم الثاني في أربعِ مناطق بشرق وجنوبِ أوكرانيا بشأن الانضمام إلى روسيا.ويُجرى الاستفتاءُ في مناطق بدونيتسك ولوجانسك شرقا، وخيرسون وزابوريجيا جنوبا، وينتقل منظمو الاستفتاء في هذه المناطق من منزلٍ لآخر لجمع أصوات السكان، وستفتح مراكزُ الاقتراع الثلاثاءَ المقبل ليتمكن السكان الذين لم يسلموا بطاقاتِ اقتراعهم خلال الأيامِ الثلاثة من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير.