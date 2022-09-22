روسيا... ما معنى التعبئة الجزئية؟ وما هو الفرق بينها وبين التعبئة العامة؟

وكالات - في إطار إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية في الجيش الروسي بدءاً من يوم الأربعاء، واستدعاء 300 ألف جندي احتياط، وما تطرق له في بيانه عن مستقبل العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية. فما معنى التعبئة الجزئية؟ وما هو الفرق بينها وبين التعبئة العامة؟









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معنى التعبئة الجزئية والفرق بينها وبين التعبئة العامة



في البداية يعبر مصطلح التعبئة عن نقل القوات من حالة السلم إلى حالة الاستعداد للقتال، واستدعاء قوات الاحتياط مع إعداد مخزونات الأسلحة والعتاد والمعدات العسكرية، وعادةً ما تتزامن التعبئة بإعلان الحرب، والآن ما هو الفرق بين التعبئة الجزئية والعامة؟



التعبئة الجزئية



التعبئة الجزئية للجيش تعنى حشد الرئيس قواته المسلحة استجابة للتهديدات الخارجية للأمن القومي، لمدة لا تزيد عن 24 شهرًا.



التعبئة العامة



اللجوء إلى التعبئة العامة يعني حشد جميع وحدات الاحتياط استجابة للطوارئ التي تتعرض لها البلاد، في حالة الحرب أو شبه الحرب، وتستمر التعبئة في حالة الطوارئ طوال تلك الفترة، بالإضافة إلى 6 أشهر لتلبية متطلبات الحرب أو الطوارئ التي تتعرض لها البلاد.



وتحدث التعبئة الشاملة عندما يقوم الرئيس بتنشيط القوات المسلحة ورصد الموارد الوطنية بالكامل لتلبية متطلبات الحرب أو لرد التهديد الذي يتعرض له الأمن القومي، فيما تندرج الكوارث الطبيعية والنكبات تحت حالة شبه الحرب والتي تستدعي أيضاً الأوامر بالتعبئة.



أعلن الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر عن تعبئة جزئية في روسيا، وقال في خطاب عبر القنوات التلفزيونية الروسية إلى الأمة «أرى أنه من الضروري دعم اقتراح وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة لإعلان التعبئة الجزئية في روسيا الاتحادية»، وتم توقيع مرسوم ذي صلة بالفعل، والذي تم نشره على موقع الكرملين الإلكتروني، لتبدأ أنشطة التعبئة يوم الأربعاء، ليخضع المواطنون الروس الذين تراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً للتعبئة العسكرية، مع تقاضي رواتبهم مثل رواتب الأفراد العسكريين العاملين بموجب تعاقد حتى تنتهي فترة التعبئة، كما سيتم تمديد عقود الموظفين العسكريين المحترفين تلقائياً حتى نهاية فترة الطوارئ، في حين لا يخضع العاملون في المؤسسات المنتجة للأسلحة للتجنيد الإجباري.في البداية يعبر مصطلح التعبئة عن نقل القوات من حالة السلم إلى حالة الاستعداد للقتال، واستدعاء قوات الاحتياط مع إعداد مخزونات الأسلحة والعتاد والمعدات العسكرية، وعادةً ما تتزامن التعبئة بإعلان الحرب، والآن ما هو الفرق بين التعبئة الجزئية والعامة؟التعبئة الجزئية للجيش تعنى حشد الرئيس قواته المسلحة استجابة للتهديدات الخارجية للأمن القومي، لمدة لا تزيد عن 24 شهرًا.اللجوء إلى التعبئة العامة يعني حشد جميع وحدات الاحتياط استجابة للطوارئ التي تتعرض لها البلاد، في حالة الحرب أو شبه الحرب، وتستمر التعبئة في حالة الطوارئ طوال تلك الفترة، بالإضافة إلى 6 أشهر لتلبية متطلبات الحرب أو الطوارئ التي تتعرض لها البلاد.وتحدث التعبئة الشاملة عندما يقوم الرئيس بتنشيط القوات المسلحة ورصد الموارد الوطنية بالكامل لتلبية متطلبات الحرب أو لرد التهديد الذي يتعرض له الأمن القومي، فيما تندرج الكوارث الطبيعية والنكبات تحت حالة شبه الحرب والتي تستدعي أيضاً الأوامر بالتعبئة.