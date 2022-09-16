فيتش: اتفاق الأجور بتونس يزيد احتمال الاتفاق مع صندوق النقد

وكالات - أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، صباح الجمعة، أن اتفاق الأجور الذي أبرم في تونس الخميس يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض.



