ضبط 3.2 طن من الكوكايين في الإكوادور أكثر من نصفها متجه إلى أوروبا


Publié le Dimanche 21 Août 2022 - 07:20قراءة: 0 د, 48 ث
      
وكالات - أعلنت الشرطة الإكوادورية عن ضبط السلطات 3.2 طن من الكوكايين على الأقل، كان طنان منها مخبئين في حاوية محملة بالموز متجهة إلى أوروبا.


وقالت الشرطة في تغريدة عبر "تويتر" إن "التحقيقات أتاحت ضبط أكثر من طنين من الكوكايين بداخل حاوية في غواياكيل (في غرب البلاد) كانت متجهة إلى أوروبا".



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وتابعت أن "تفتيش حاوية للموز معدة للتصدير أتاح من جهة أخرى العثور على 87 علبة (بمجموع) طن و213 كيلوغراما من الكوكايين" في ميناء آخر بمقاطعة غواياس الساحلية في غرب البلاد.

وللإكوادور حدود مشتركة مع كولومبيا والبيرو اللتين تعدّان أكبر بلدين منتجين للكوكايين.

وفي العام 2021 ضبطت البلاد 210 أطنان من المخدرات، وهي كمية قياسية من المضبوطات السنوية في البلاد، غالبيتها من البودرة البيضاء.

ومنذ مطلع العام الحالي ضبطت البلاد أكثر من مئة طن من المخدرات.






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