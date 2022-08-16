ترامب: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بقيادة بايدن أكثر الأحداث عارا وإهانة

وكالات - وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بـ"الحدث الأكثر إهانة" للولايات المتحدة.
وقال ترامب في تصريح في مناسبة ذكرى تغيير السلطة في أفغانستان إن انسحاب القوات الأمريكية بقيادة بايدن هو "أكثر الأحداث عارا وإهانة" في تاريخ الولايات المتحدة.
وقال ترامب في تصريح في مناسبة ذكرى تغيير السلطة في أفغانستان إن انسحاب القوات الأمريكية بقيادة بايدن هو "أكثر الأحداث عارا وإهانة" في تاريخ الولايات المتحدة.
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