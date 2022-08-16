ترامب: انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بقيادة بايدن أكثر الأحداث عارا وإهانة

وكالات -

وقال ترامب في تصريح في مناسبة ذكرى تغيير السلطة في أفغانستان إن انسحاب القوات الأمريكية بقيادة بايدن هو "أكثر الأحداث عارا وإهانة" في تاريخ الولايات المتحدة.