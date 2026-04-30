مستقبل قابس ينزل رسميا الى الرابطة المحترفة الثانية

نزل مستقبل قابس رسميا الى الرابطة المحترفة الثانية وذلك قبل ثلاث جولات من نهاية سباق البطولة.وجاءت مغادرة مستقبل قابس لمصاف فرق النخبة اثر فوز الأولمبي الباجي اليوم الخميس على ضيفه النادي البنزرتي بنتيجة 1 - 0 لحساب الدفعة الثانية والأخيرة من مباريات الجولة السابعة والعشرين ورفع رصيد نادي عاصمة السكر الى 28 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق عشر نقاط عن فريق "الجليزة".ويتذيل مستقبل قابس جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 18 نقطة جمعها من 3 انتصارات و9 تعادلات مقابل 15 هزيمة اكتفى خلالها خط هجومه وطيلة 27 جولة بتسجيل 11 هدفا فيما قبل خط دفاعه 33 هدفا.يذكر أنّ 3 فرق ستنزل الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية اثر نهاية سباق البطولة الذي يشتد فيه الصراع من أجل البقاء بين أكثر من فريق منها بالخصوص فرق الاولمبي الباجي (28 نقطة) وشبيبة القيروان (24 نقطة) ومستقبل سليمان (21 نقطة).