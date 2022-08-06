"سرايا القدس": نجاة القيادي في "الجهاد الإسلامي" أحمد المدلل ومقتل نجله خلال غارة إسرائيلية على رفح


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 21:45قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - أكدت "سرايا القدس" نجاة القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل (أبو طارق) ومقتل نجله إثر استهداف منزل آل المدلل بغارة إسرائيلية على رفح يوم السبت.


وأكد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن نجله زياد المدلل لقي مصرعه في القصف.

وأشار مراسل RT في القدس إلى أن زوجة "أبو طارق" لقيت مصرعها رفقة طفل صغير في قصف إسرائيلي استهدف مدينة رفح.


وأكد أن عدد القتلى في القصف الذي استهدف وسط رفح جنوبي قطاع غزة ارتفع إلى 2، مشيرا إلى إصابة 30 آخرين.
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وكانت وسائل إعلام عبرية أفادت مساء يوم السبت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف منزل القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في رفح.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف منزل القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل (أبو طارق) في رفح.

وكان موقع "دنيا الوطن" الفلسطيني قد ذكر أن المنزل الذي استهدفته القوات الإسرائيلية في رفح لا يعود للقيادي في أحمد المدلل.



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