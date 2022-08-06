بطولة سانت خوسيه - خروج أنس جابر من الدور ربع النهائي

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وكانت أنس جابر بلغت الدور ربع النهائي بفوزها على الأمريكية ماديسون كايس المصنفة 27 عالميا بمجموعتين نظيفتين (تفاصيلها 7-5 و6-1).يذكر أنّ بطولة سانت خوزيه هي من صنف 500 نقطة، وتعد مرحلة تحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربعة الكبرى "غراند سلام" المقرر أن تجرى بين 29 أوت و 11 سبتمبر.