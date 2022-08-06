بطولة سانت خوسيه - خروج أنس جابر من الدور ربع النهائي


Publié le Samedi 06 Août 2022 - 07:21قراءة: 0 د, 26 ث
      
خرجت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة خامسة عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة سانت خوزيه، الجارية بكاليفورنيا، اثر خسارتها امام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا المصنفة 19 عالميا بمجموعتين بلا رد (تفاصيلها 6-7 و2-6).



وكانت أنس جابر بلغت الدور ربع النهائي بفوزها على الأمريكية ماديسون كايس المصنفة 27 عالميا بمجموعتين نظيفتين (تفاصيلها 7-5 و6-1).


يذكر أنّ بطولة سانت خوزيه هي من صنف 500 نقطة، وتعد مرحلة تحضيرية لبطولة أمريكا المفتوحة رابع البطولات الأربعة الكبرى "غراند سلام" المقرر أن تجرى بين 29 أوت و 11 سبتمبر.

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