الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد القوات المغربية


Publié le Jeudi 04 Août 2022 - 06:26قراءة: 0 د, 25 ث
      
وكالات - قال الجيش الصحراوي يوم الأربعاء إنه نفذ هجمات جديدة استهدفت تخندقات القوات المغربية.


وجاء في بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات الجيش استهدفت الجيش المغربي يوم الأربعاء بقصف مركز.

وذكر أن القصف استهدف مناطق إكليبات العكاية قطاع أوسرد، وكلب النص قطاع أوسرد، وأزمول أم خملة قطاع أم أدريكة، وروس الكايدية قطاع أم أدريكة، وشمال تاذارورت قطاع أوسرد.


وأشار البيان إلى أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي كانت قد ركزت هجماتها يوم الثلاثاء واستهدفت القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق أكرارة العطاسة وأودي أم أركبة.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 250838

Hatrankha  (Switzerland)  |Jeudi 04 Août 2022 à 08h 34m |           
حتى تتاكدوا مما كتبته . انظروا الى رقم السيارة انه رقم الجزائر هذا يعني انه لا وجود لدولة او لجيش اسمه الجيش الصحراوي انهم مرتزقةصنعتهم الجزائرلأغراض بغيظة .

Hatrankha  (Switzerland)  |Jeudi 04 Août 2022 à 07h 56m |           
باب نات من اين جءتم بهذه الاخبار . في الواقع لا يوجد جيش إسمه الجيش الصحراوي ولا وزارة الدفاع هم مجموعة انفصالية لا يعترف بهم احد الا الجزائر التي صنعتهم و تمولهم بالسلاح لمحاربة المغرب و اعلم ان تونس محايدةفي هذا النزاع و علينا ان لا نتحدث في هذا الموضوع خاصة و ان هذه الاخبار زاءفة. شكرا



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