الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد القوات المغربية

وكالات -

وجاء في بلاغ عسكري صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أن وحدات الجيش استهدفت الجيش المغربي يوم الأربعاء بقصف مركز.وذكر أن القصف استهدف مناطق إكليبات العكاية قطاع أوسرد، وكلب النص قطاع أوسرد، وأزمول أم خملة قطاع أم أدريكة، وروس الكايدية قطاع أم أدريكة، وشمال تاذارورت قطاع أوسرد.وأشار البيان إلى أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي كانت قد ركزت هجماتها يوم الثلاثاء واستهدفت القوات المغربية بقطاع المحبس وبمناطق أكرارة العطاسة وأودي أم أركبة.