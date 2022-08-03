مكة: رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة


Publié le Mercredi 03 Août 2022 - 08:46قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - صدرت الموافقة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة تزامنا مع بدء موسم العمرة، حسب ما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس.


وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.

وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة.


ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شكره وتقديره للقيادة، على ما توليه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250789



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 03 أوت 2022 | 5 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:05 19:26 16:14 12:32 05:26 03:46
Babnet
30°
Babnet33°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2535°-2637°-2735°-2835°-26
  • Avoirs en devises
    23841,5

  • (2 aout)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21647 DT        1$ =3,13719 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 aout)   1657,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   