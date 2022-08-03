مكة: رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة

وكالات -

صدرت الموافقة على رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة المشرفة تزامنا مع بدء موسم العمرة، حسب ما أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس.وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بزوار المسجد الحرام وتسهيل مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصا مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي الشريف تزامنا مع موسم العمرة.وأضاف أن الرئاسة تعمل مع كافة القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير كافة الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة الرشيدة.ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شكره وتقديره للقيادة، على ما توليه من عناية واهتمام ودعم للحرمين الشريفين.