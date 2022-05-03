الإليزيه: ماكرون سيجري اتصالا هاتفيا ببوتين اليوم

وكالات -

وقال الإليزيه: "سيتحدث ماكرون مع بوتين حول الوضع في أوكرانيا الساعة 12 ظهرا، في أول اتصال بينهما منذ 29 مارس".وتأتي هذه المكالمة عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها ماكرون يوم السبت، مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وتعهد ماكرون، خلال الاتصال الهاتفي، بزيادة المساعدات العسكرية والإنسانية لكييف.