ليفربول يوافق على تمكين صلاح من 600 الف يورو اسبوعيا


Publié le Vendredi 15 Avril 2022 - 15:56 قراءة: 0 د, 45 ث
      
كشفت تقارير اعلامية إنقليزية, اليوم الجمعة, عن تطورات جديدة في مفاوضات نادى ليفربول الإنقليزي مع الدولى المصرى محمد صلاح, من أجل تجديد العقد, وموافقة "الريدز" على منح اللاعب الراتب الذى طلبه و المقدر ب 400 الف استرليني (اكثر من 600 الف يورو) اسبوعيا.
ومن المفترض أن ينتهى عقد صلاح الحالي مع ليفربول في شهر جوان 2023 ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حاسم, بسبب خلاف حاد في المطالب المالية للاعب مع سقف رواتب الفريق الأحمر.


ووفقا لما ذكرته ذات المصادر , فإن إدارة ليفربول الإنقليزي وافقت على مطالب الدولي المصري محمد صلاح بشأن تجديد عقده مع الفريق, ودفع مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا لـصلاح لمنعه من مُغادرة النادي.


ولم توضح الصحيفة مدة عقد الجناح الدولي المصري الجديد مع ليفربول, وما إذا كان سيظل حتى 2025 أم 2026.

ويعيش محمد صلاح حالة من التألق هذا الموسم مع ليفربول, حيث شارك في 40 مباراة بمُختلف المسابقات, وسجل 28 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

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