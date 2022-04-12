الإمارات تستحوذ على شركات حكومية في مصر بقيمة 1.8 مليار دولار

وكالات -

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وبدأ الصندوق السيادي أبوظبي ADQ في الاستثمار في مصر، عبر الاستحواذ على حصص حكومية وخاصة في شركات مقيدة بالبورصة المصرية حسب مصادر، وهو ما تم تنفيذه اليوم والاستحواذ على حصص في البنك التجاري الدولي، فوري، الإسكندرية لتداول الحاويات، موبكو، أبو قير للأسمدة.وتم الإعلان في السابق، عن عزم أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي، الاستحواذ على حصص مملوكة للحكومة في بعض الشركات بقيمة حوالي ملياري دولار.وأعلنت البورصة المصرية اليوم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لعدد 215،124،316 سهم، بمبلغ مدفوع 68،598،315 دولار أمريكي، كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)على أسهم إسكندرية لتداول الحاويات لعدد 476،721،088 سهم بمبلغ مدفوع 159،067،186 دولار أمريكي.وذكرت البورصة أنه تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)على أسهم البنك التجاري الدولي – مصر لعدد 340،096،135 سهم بمبلغ مدفوع 911،457،642 دولار أمريكي، وتنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING على أسهم مصر لإنتاج الأسمدة لعدد 45،823،446 سهم بمبلغ مدفوع 266،553،349 دولار أمريكي.كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLOCK TRADING، على أسهم أبو قير للأسمدة، والصناعات الكيماوية لعدد 271،573،655 سهم بمبلغ مدفوع 391،945،906 دولار أمريكي.