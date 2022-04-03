ريال مدريد يجهز نحو 60 مليون يورو لضم الإسكتلندي، كيران تيرني


Publié le Dimanche 03 Avril 2022 - 15:13قراءة: 0 د, 38 ث
      
أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع الإسكتلندي، كيران تيرني، مدافع فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وينتهي عقد كيران تيرني البالغ من العمر 24 عاما، مع أرسنال في صيف 2026، لكن الفريق اللندني لا يمانع التخلي عن ظهيره المميز، إذا حصل على العرض المناسب.

ووفقا لصحيفة "ذا صن"، فإن ريال مدريد يجهز عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (نحو 59.5 مليون يورو) للتعاقد مع تيرني.
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وأظهر ريال مدريد اهتمامه بضم المدافع الإسكتلندي للمرة الأولى منذ شهرين، لكن النادي الملكي كثف مفاوضاته مؤخرا لحسم الصفقة.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، كان يحلم بضم تيرني عندما كان يعمل مع نابولي، لكن اللاعب فضل الانتقال إلى أرسنال.

ويحظى تيرني أيضا باهتمام من قبل برشلونة الغريم التقليدي لريال مدريد.

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