فيديو.. بلماضي ينهار بعد فشل الجزائر في التأهل لمونديال قطر


Publié le Mercredi 30 Mars 2022 - 06:40قراءة: 0 د, 56 ث
      
لم يتمالك مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، نفسه وانهار بعد فشل "محاربو الصحراء" في التأهل لمونديال قطر، إثر خسارتهم أمس الثلاثاء على أرضهم أمام الكاميرون 1-2 في مباراة دراماتيكية.

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وكان سيناريو إقصاء الجزائر قاسيا على بلماضي، الذي انهار تماما وانخرط في البكاء عقب إطلاق الحكم لصافرة النهاية، ومن ثم بدأ بعده نجوم المنتخب الجزائري في الانهيار والحسرة تعلو وجوههم.

هدف قاتل يقصي الجزائر
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وكان المنتخب الكاميروني حقق فوزاً قاتلاً أمام نظيره الجزائري بنتيجة "2-1" مساء الثلاثاء في مباراة إياب الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.


سجل ايريك موتينغ هدف التقدم للمنتخب الكاميروني في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول للمباراة، لينتهي الشوط الأول والثاني بالتقدم الكاميروني بنفس نتيجة الذهاب التي حققها المنتخب الجزائري بهدف نظيف.


لتمتد المباراة للأشواط الإضافية، وفي الشوط الإضافي الأول بقيت النتيجة على حالها، إلى أن جاء أحمد طوبا بهدف التعادل للجزائر في الدقيقة "118" من زمن الشوط الإضافي الثاني.


وبعدها تمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة "124" عن طريق اللاعب كارل ايكامبي ويؤهل منتخب بلاده للمرة الثامنة إلى كأس العالم ...






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