أردوغان: نأمل بأن يعود لقاء اسطنبول بفائدة إلى العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا


Publié le Mardi 29 Mars 2022 - 08:14قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمل بلاده بأن يعود اللقاء الذي ينعقد اليوم في اسطنبول بين وفدي روسيا وأوكرانيا، بفائدة لعملية التفاوض بين البلدين.

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وقال أردوغان في كلمة ترحيب ألقاها أمام أعضاء الوفدين قبيل انطلاق المفاوضات إن أنقرة مستعدة لتقديم أي مساعدة لتسهيل عمل فريقي المفاوضين الروس والأوكرانيين.

وأضاف: "لقد حان الوقت لأن تأتي المفاوضات الروسية الأوكرانية بنتيجة".
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وأكد أردوغان استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف: نؤمن بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل أما إطالة أمد الحرب فليست لصالح أحد... تركيا التي كانت شاهدة على العديد من المآسي في منطقتها تسعى لعدم تكرارها شمال البحر الأسود ... تعاملنا بإنصاف في كافة المنابر الدولية مع الطرفين (الروسي والأوكراني) عبر ضمان حقوقهما ومراعاه حساسياتهما

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