فيديو.. هدف ليفربول المؤهل "للمربع الذهبي" للبطولة الأعرق في التاريخ


Publié le Dimanche 20 Mars 2022 - 21:32قراءة: 0 د, 18 ث
      
تأهل فريق ليفربول إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب مضيفه نوتنغهام فورست إثر فوزه عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد.

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ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لمهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 78 من عمر المباراة على ملعب "سيتي جراوند" بمدينة نوتنغهام.



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