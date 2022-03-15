موسكو تعلن فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي جو بايدن وشخصيات من إدارته

وكالات -

. ..

. .

وأوضحت الوزارة في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن فرض العقوبات الشخصية الروسية ضد قادة أمريكيين وأشخاص متصلين بهم جاء "ردا على سلسلة عقوبات غير مسبوقة، بما فيها تلك التي تحظر دخول كبار مسؤولي روسيا الاتحادية إلى أراضي الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن قائمة الأشخاص المحظور عليهم دخول روسيا تضم اعتبارا من اليوم 15 مارس، تم وضعه بناء على مبدأ التعامل بالمثل، وهو على النحو الآتي:جوزيف بايدن - رئيس الولايات المتحدةأنتوني بلينكن - وزير خارجية الولايات المتحدةلويد أوستن - وزير الدفاع الأمريكيمارك ميلي - رئيس هيئة الأركان المشتركةجاكوب سوليفان - مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القوميويليام بيرنز - مدير وكالة المخابرات المركزيةجينيفر بساكي - السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيضداليب ساين - نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القوميسامانثا باور - مدير وكالة التنمية الدوليةهانتر بايدن هو نجل رئيس الولايات المتحدةهيلاري كلينتون - المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقةأديوالي أدييمو. النائب الأول لوزير الماليةريتا جو لويس - رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيرادوأكدت الوزارة أن هذه الخطوة التي تم اتخاذها في إطار الرد بالمثل جاء "نتيجة محتمة للنهج المتصف بالروسوفوبيا المتطرفة الذي تبنته الإدارة الأمريكية الحالية، التي تجاهلت كل اللباقة في سعيها اليائس للحفاظ على الهيمنة الأمريكية وراهنت على ردع روسيا المباشر".وذكر البيان مع ذلك أن موسكو لا تتخلى عن الحفاظ على اتصالات رسمية مع واشنطن في حال يخدم ذلك مصالحها الوطنية، مؤكدا استعدادها لتسوية أمور الأشخاص المدرجين في "القائمة السوداء" من أجل تنظيم اتصالات رفيعة المستوى.وأكدت الوزارة أن قرارات جديدة ستأتي قريبا حول توسيع القائمة السوداء الروسية عبر إدراج مسؤولين كبار وعسكريين ومشرعين ورجال أعمال وخبراء وإعلاميين أمريكيين معادين لروسيا أو متورطين في أنشطة تؤجج كراهية روسيا وتدعم فرض تقييدات ضدها.وختم البيان بالإشارة إلى أن هذه الخطوات ستتخذ "في ترابط عضوي مع القرارات الهامة المتخذة من قبل حكومة روسيا الاتحادية في المجال المالي والمصرفي والمجالات الأخرى لحماية اقتصاد روسيا وضمان تنميته المستدامة".