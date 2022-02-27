ليفربول يتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي..


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 21:00 قراءة: 0 د, 32 ث
      
توج ليفربول بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوزه في النهائي اليوم الأحد على تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 11-10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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ولم ينجح أي من لاعبي الفريقين في ترجمة الفرص العديدة التي أتيحت لهم إلى أهداف لينتهي الوقت الأصلي من المباراة كما بدأت من دون أهداف.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق ليفربول بنتيجة 11-10.
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وبهذا التتويج، انفرد ليفربول بالرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 9 ألقاب بعد أن كان يتشارك عدد مرات الفوز مع مانشستر سيتي (8 ألقاب).

في المقابل، فشل تشيلسي في إضافة كأس الرابطة السادس إلى خزائنه.


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