ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تعطل الإمدادات


Publié le Lundi 21 Février 2022 - 17:45 قراءة: 0 د, 16 ث
      
وكالات - ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط مخاوف المستثمرين على إمدادات النفط في ظل التصعيد حول الأزمة الأوكرانية.

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وبحلول الساعة 12:45 بالتوقيت العالمي، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.92% إلى 91.91 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.79% إلى 94.28 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبيرغ".

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