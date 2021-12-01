كأس العرب: منتخب الأردن يهزم السعودية

حقق منتخب الأردن فوزا ثمينا على نظيره السعودي بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، على ملعب "المدينة التعليمية"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة فى بطولة كأس العرب، التى تستضيفها قطر حتى 18 يسمبر الجارى.



وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، والذى شهد إلغاء هدف لمنتخب الأردن فى الدقيقة 39 من زمن اللقاء، سجله يزن النعيمات، بداعى التسلل.



وفى الشوط الثانى نجح منتخب النشامى فى تسجيل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 63 عن طريق اللاعب محمود مرضى.



وتعرض إحسان حداد، لاعب المنتخب الأردنى، للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على لاعب المنتخب السعودي، ليخرج الحكم الجامبى بكارى جاساما البطاقة الحمراء.



وفى نفس المجموعة حقق منتخب المغرب فوزا عريضا على نظيره الفلسطينى برباعية نظيفة. وتصدر المنتخب المغربي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن الأردن بنفس الرصيد والسعودية وفلسطين بدون رصيد من النقاط.







