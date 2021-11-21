ليبيا.. المدعي العام العسكري يطالب بوقف إجراءات ترشيح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر

Publié le Dimanche 21 Novembre 2021 - 22:20 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - طالب المدعي العام العسكري في ليبيا اللواء مسعود أرحومة مفتاح بوقف إجراءات ترشيح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

وأشار اللواء أرحومة في رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات إلى قضايا زعم فيها "تورط حفتر والقذافي بقتل مواطنين في منطقة السبيعة من قبل مجموعة مسلحة موالية له، بالإضافة لقصف طيران تابع للجيش الليبي الذي يقوده حفتر في قصف الكلية العسكرية بطرابلس والتي أدت لمقتل 26 طالبا بالكلية العسكرية".

الجدير بذكره ان المدعي العام العسكري الذي أصدر أمر الضبط والإحضار موجود في العاصمة الليبية طرابلس التي كانت تخضع لنفوذ حكومة الوفاق الوطني الليبي ثم حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

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