ماكرون يؤكد أن العلاقات مع الرئيس الجزائري "ودية فعلا" ويأمل أن تهدأ التوترات الدبلوماسية قريبا

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 07:11قراءة: 0 د, 39 ث
وكالات - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العمل يجب أن يستمر مع الجزائر وأعرب عن أمله بأن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحالية قريبا.

وقال ماكرون في مقابلة مع" إذاعة فرانس إنتر"، "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث إلى بعضنا بعضا وأن نحرز تقدما".


وأضاف ماكرون: "يجب أن نواصل فحص تاريخنا مع الجزائر بتواضع واحترام".

ولفت إلى أنه تربطه علاقات "ودية جدا" مع الرئيس الجزائري.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا ملحوظا في الأونة الأخيرة، عقب تصريحات ماكرون الأخيرة التي شكك خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، كما قال إن "النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا".

الأمر الذي أثار حفيظة الجزائر وردت على تصريحات الرئيس الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس وغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233578



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 05 أكتوبر 2021 | 28 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
Babnet
23°
Babnet27°Babnet% 73:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-2227°-2125°-2025°-1925°-19
  • Avoirs en devises
    21445,0

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    132
  •              1 € = 3,28594 DT        1$ =2,83409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   2312,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive