أسعار النفط قرب ذروة ثلاث سنوات عند 79.5 دولارا لبرميل برنت بفعل تحسن الطلب

الأناضول - صعدت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الثلاثاء، قرب ذروة ثلاث سنوات بفعل تحسن الطلب وشح الإمدادات، وسط ترقب لاجتماع يعقده تحالف "أوبك+" الأسبوع القادم.



ويعقد التحالف اجتماعا في 4 أكتوبر/تشرين أول المقبل، لبحث تطورات سوق الطاقة العالمية، وسط توقعات بالاستمرار في سياسة تخفيف قيود الإنتاج.



وارتفع الطلب العالمي على النفط الخام بالتزامن مع تعافي اقتصادات العالم، بشكل متباين، من تبعات جائحة كورونا ومتحوراتها، وعودة أنشطة المصانع والإنتاج باتجاه قدرتها الطبيعية.



وعند الساعة 06:22 (ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/كانون أول بنسبة 1 بالمئة أو 79 سنتا إلى 79.52 دولارا للبرميل.



وأسعار برنت المسجلة في التعاملات المبكرة اليوم، الأعلى منذ أكتوبر/تشرين أول 2018.



كذلك، صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/تشرين ثاني، بنسبة 1.06 بالمئة أو 80 سنتا إلى 76.25 دولارا للبرميل.



وتحولت عديد الدول في القارة الأوروبية إلى النفط، كمصدر للطاقة، وسط ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي، بسبب عدم قدرة الإمدادات على تلبية الطلب المتزايد.





