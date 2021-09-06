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أسعار النفط تتراجع مدفوعة بمخاوف زيادة المعروض

Publié le Lundi 06 Septembre 2021 - 08:23قراءة: 0 د, 46 ث
تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الإثنين، مدفوعة بمخاوف زيادة المعروض النفطي، أمام تذبذب الطلب العالمي على الخام، بسبب استمرار تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وتخشى أسواق النفط العالمية، سباقا بين منتجي الخام للحفاظ على حصصهم السوقية، من خلال خفض أسعار عقود البيع للمستهلكين حول العالم، ما يدفع الأسعار هبوطا.

وعند الساعة (06:55 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني بنسبة 1.20 بالمئة أو 87 سنتا إلى 71.74 دولارا للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/تشرين أول بنسبة 1.18 بالمئة أو 82 سنتا إلى 68.47 دولارا للبرميل.

وبدأ تحالف "أوبك+" اعتبارا من الخميس الماضي، تخفيف قيود خفض الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل إضافية، بعد تخفيف مماثل في أغسطس/آب.

ويعني ذلك، أن التحالف أضاف 400 ألف برميل للسوق العالمية، ليستقر إجمالي خفض الإنتاج الحالي عند 5 ملايين برميل، مقارنة مع 9.7 ملايين برميل في أول شهور الخفض خلال مايو/أيار 2020.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 231916

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 06 Septembre 2021 à 08h 06m |           
لوبيات تتلاعب باسعر النفط على المستوى العالمي
تجني من ورائ ذلك اموالا طائلة وتملي اراداتها على اطراف فاعلة في المنظمات والدول
يكفي للتاكد من ذلك النظر الى تذبذب الاسعار المتواصل خلال الثلاثة اشهر الاخيرة صعودا ونزولا دون سبب وجيه او تفسيير منطقي



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