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أردوغان يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 18:34قراءة: 0 د, 14 ث
الأناضول - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية.

وأشار إلى أن أردوغان وآل نهيان، تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.

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