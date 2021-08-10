خلفا لفوزي البنزرتي ... تعيين وليد الركراكي مدربا جديدا للوداد الرياضي المغربي

أعلن نادي الوداد الرياضي المغربي يوم الثلاثاء التعاقد رسميا مع المدرب المحلي وليد الركراكي لقيادة الفريق انطلاقا من الموسم المقبل.

ورحب فريق القلعة الحمراء عبر صفحته الرسمية في فايسبوك بإشراف وليد الركراكي على الفريق متمنيا له حظا موفقا.



ويأتي تعاقد الوداد مع الركراكي لتعويض رحيل المدرب التونسي فوزي البنزرتي الذي لم يجدد عقده بعد تجربة لموسم واحد اقترنت بالحصول على لقب البطولة مقابل اخفاق في رابطة أبطال إفريقيا وكأس العرش بخروج الفريق في الدور قبل الاخير في المسابقتين.

ويخوض الركراكي تجربته الثانية في البطولة المغربية بعدما سبق له الإشراف على الفتح الرياضي.



