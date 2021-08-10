حاكم نيويورك يستقيل من منصبه إثر اتهامات بالتحرش

الأناضول - أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، الثلاثاء، استقالته من منصبه على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي، بحسب إعلام محلي.



ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن كومو قوله، إنه سيستقيل من منصبه، وإن قرار الاستقالة سيدخل حيز التنفيذ في غضون 14 يوما.



وأضاف الحاكم الديمقراطي: "أفضل طريقة يمكنني المساعدة بها هي أن أتنحى وأترك الحكومة تتولى أمر الحكم".



ووفق الشبكة الأمريكية، فإن قرار الاستقالة جاء بعد أسبوع من صدور تقرير للمدعي العام للولاية وجد أن كومو تحرش جنسيًا بـ 11 امرأة، لينهي بذلك عقدا من قيادة الولاية، ويتجنب محاكمة محتملة لعزله من قبل الهيئة التشريعية التي يقودها الديمقراطيون في نيويورك.



