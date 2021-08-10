"حرائق" الجزائر.. تبون يعلن مصرع 25 عسكريا خلال إنقاذ 100 شخص

الأناضول -



منذ أيام تشهد عدة ولايات جزائرية اندلاع حرائق مهولة وزاد من حدتها موجة حر شديد ورياح جنوبية حارة وقوية (إضافة بيان لوزارة الدفاع)..





أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، مصرع 25 عسكريا خلال إنقاذهم 100 شخص جراء حرائق شرقي البلاد.



ومنذ أيام تشهد عدة ولايات جزائرية اندلاع حرائق مهولة وزاد من حدتها موجة حر شديد ورياح جنوبية حارة وقوية.



وقال تبون عبر حسابه الموثق على "تويتر": "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 من أفراد الجيش الوطني الشعبي".



وأوضح أن هؤلاء لقوا مصرعهم "بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو (شرق)".



وأضاف: "أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة، وتعازيّ لكل أسر الشهداء".



فيما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، مساء الثلاثاء، وفاة 18 عسكريا، و21 مصابا بجروح متفاوتة بعضها جراء حروق، بولايات عدة منها تيزي وزو (شرق).



وأوضحت الوزارة أنها "تمكنت بتدخلها من إنقاذ 110 مواطنين من ألسنة النيران".



وأكدت استمرارها في مواجهة النيران "حتى الإخماد النهائي للحرائق"



ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الدفاع الجزائرية، بشأن تفاصيل الجنود الـ 7 الذين لقوا مصرعهم، إذ أعلن تبون مساء الثلاثاء مصرع 25 عسكريا.



وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء، مصرع 7 أشخاص جراء الحرائق التي اندلعت في عدة مناطق بالبلاد، فيما اعتبرها وزير الداخلية كمال بلجود "أعمال إجرامية تخريبية".



وقالت إدارة الحماية (الدفاع) المدنية في بيان، إن من بين الوفيات 6 في ولاية "تيزي وزو" (شرق) وواحدة في مدينة سطيف (شرق).



وأضاف البيان: "تم تسجيل 36 حريقا عبر 18 محافظة، بينها 19 حريقا بتيزي وزو، وحريقين في خنشلة، و4 حرائق في جيجل (شرق)، و4 حرائق بمحافظات سطيف وبجاية، والمدية (وسط) وتيارت (غرب).. وغيرها".



