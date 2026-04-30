Babnet   Latest update 21:07 Tunis

مسرح أوبرا تونس يستضيف الرائد االمسرحي العالمي "يوجينيو باربا" في "ماستر كلاس" استثنائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f3910e9e0e89.38049849_elkjmofhgnqpi.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 21:07 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أعلن مسرح أوبرا تونس عن تنظيم لقاء فكري وفني رفيع المستوى، يتمثل في "ماستر كلاس" يقدمها المخرج والمنظر المسرحي العالمي يوجينيو باربا (Eugenio Barba)، وذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.

ويأتي هذا الحدث، الذي يقام من الساعة التاسعة صباحا حتى منتصف النهار، بالتعاون مع مهرجان المسرح الدولي بالصحراء، ليكون بمثابة جسر معرفي يربط بين التجارب العالمية والساحة المسرحية التونسية. وتستهدف هذه الحصة التكوينية كافة المهنيين في قطاع الفنون الركحية، والطلبة، والهواة الراغبين في تعميق ثقافتهم المسرحية وتطوير مهاراتهم التقنية.


ويعد الإيطالي يوجينيو باربا (المولود عام 1936) أحد أبرز رواد المسرح التجريبي في العالم. ارتبط اسمه بتأسيس مسرح "أودين" (Odin Teatret) في الدنمارك عام 1964، والذي تحول تحت قيادته إلى مختبر فني عالمي. كما أسس المدرسة الدولية للأنثروبولوجيا المسرحية (ISTA)، حيث كرس مسيرته لدراسة المبادئ العالمية لأداء الممثل العابرة للثقافات.


ويتميز أسلوب "باربا" الفني بالتركيز على اللغة الجسدية حيث يعتبر جسد الممثل هو الناقل الرئيسي للمعنى، والاستلهام من المسرح الأنثروبولوجي من خلال البحث في الطقوس والذاكرة والهويات المتعددة، فضلا عن اعتماد الدراما غير الخطية التي تمزج بين الموسيقى، والغناء، والحركة بجمالية بصرية كثيفة.

وتمثل زيارة يوجينيو باربا، وفق بلاغ لمسرح أوبرا تونس، حدثا فارقا في المشهد الثقافي التونسي، حيث تمنح المسرحيين الشبان فرصة نادرة للاحتكاك بواحد من آخر العمالقة الذين صاغوا مفاهيم المسرح المعاصر في القرن العشرين.

ويذكر أن الدخول لهذه الفعالية سيكون مجانيا، مع اشتراط الحجز المسبق لضمان التنظيم الجيد. ويمكن للراغبين في الحضور الحصول على تذاكرهم من شبابيك التذاكر بمدينة الثقافة (الجهة اليسرى من الباب الرئيسي)،
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328422

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 30 أفريل 2026 | 13 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:45
19:09
16:02
12:24
05:27
03:50
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
19° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
22°-16
20°-14
27°-12
30°-15
  • Avoirs en devises 25199,6
  • (30/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40339 DT
  • (30/04)
  • 1 $ = 2,88600 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/04)     2691,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/04)   28051 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>