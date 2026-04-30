مسرح أوبرا تونس يستضيف الرائد االمسرحي العالمي "يوجينيو باربا" في "ماستر كلاس" استثنائي

أعلن مسرح أوبرا تونس عن تنظيم لقاء فكري وفني رفيع المستوى، يتمثل في "ماستر كلاس" يقدمها المخرج والمنظر المسرحي العالمي يوجينيو باربا (Eugenio Barba)، وذلك يوم الثلاثاء 5 ماي 2026، بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.ويأتي هذا الحدث، الذي يقام من الساعة التاسعة صباحا حتى منتصف النهار، بالتعاون مع مهرجان المسرح الدولي بالصحراء، ليكون بمثابة جسر معرفي يربط بين التجارب العالمية والساحة المسرحية التونسية. وتستهدف هذه الحصة التكوينية كافة المهنيين في قطاع الفنون الركحية، والطلبة، والهواة الراغبين في تعميق ثقافتهم المسرحية وتطوير مهاراتهم التقنية.ويعد الإيطالي يوجينيو باربا (المولود عام 1936) أحد أبرز رواد المسرح التجريبي في العالم. ارتبط اسمه بتأسيس مسرح "أودين" (Odin Teatret) في الدنمارك عام 1964، والذي تحول تحت قيادته إلى مختبر فني عالمي. كما أسس المدرسة الدولية للأنثروبولوجيا المسرحية (ISTA)، حيث كرس مسيرته لدراسة المبادئ العالمية لأداء الممثل العابرة للثقافات.ويتميز أسلوب "باربا" الفني بالتركيز على اللغة الجسدية حيث يعتبر جسد الممثل هو الناقل الرئيسي للمعنى، والاستلهام من المسرح الأنثروبولوجي من خلال البحث في الطقوس والذاكرة والهويات المتعددة، فضلا عن اعتماد الدراما غير الخطية التي تمزج بين الموسيقى، والغناء، والحركة بجمالية بصرية كثيفة.وتمثل زيارة يوجينيو باربا، وفق بلاغ لمسرح أوبرا تونس، حدثا فارقا في المشهد الثقافي التونسي، حيث تمنح المسرحيين الشبان فرصة نادرة للاحتكاك بواحد من آخر العمالقة الذين صاغوا مفاهيم المسرح المعاصر في القرن العشرين.ويذكر أن الدخول لهذه الفعالية سيكون مجانيا، مع اشتراط الحجز المسبق لضمان التنظيم الجيد. ويمكن للراغبين في الحضور الحصول على تذاكرهم من شبابيك التذاكر بمدينة الثقافة (الجهة اليسرى من الباب الرئيسي)،