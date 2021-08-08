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تركيا.. مصرع 14 شخصا جراء انقلاب حافلة ركاب

Publié le Dimanche 08 Août 2021 - 06:59قراءة: 0 د, 20 ث
الأناضول - لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، في انقلاب حافلة ركاب بولاية باليكسير غربي تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول الأحد، أن الحافلة انحرفت وانقلبت في طريقها إلى قضاء "ادرميت" بالولاية.

وأضاف أن 11 شخصا توفوا في مكان الحادث، فيما توفي 3 آخرون بعد نقلهم إلى المستشفى.

وأشار إلى أن فرق خدمة إسعاف الطوارئ (112) نقلت المصابين الـ 18 إلى مستشفيات في المدينة.

وذكر أن السلطات المختصة بدأت التحقيق في الحادث.

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