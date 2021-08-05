مصر.. ارتفاع عجز الميزان التجاري 10 بالمئة في ماي إلى 3.34 مليارات دولار

الأناضول - صعد عجز الميزان التجاري المصري، بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي، في مايو/أيار الماضي، إلى 3.34 مليارات دولار.



وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي)، الخميس، إن عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) في مايو الماضي، صعد من 3.04 مليار دولار المسجل في مايو 2020.



وارتفعت الصادرات المصرية 80.3 بالمئة إلى 3.11 مليارات دولار، بفعل نمو صادرات اللدائن بنسبة 96.6 بالمئة والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 81.4 بالمئة والفواكه الطازجة بـ 70.9 بالمئة.



كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 35.4 بالمئة إلى 6.45 مليارات دولار، مع زيادة واردات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بـ 58.6 بالمئة حسب بيان المركزي للتعبئة والإحصاء.



يأتي نمو الواردات، وسط تعافي الطلب المحلي على الاستهلاك، إلى جانب زيادة أسعار بعض مشتقات الطاقة، كالنفط، وارتفاع حاد تسجله أسعار الأغذية العالمية.



عجز الميزان التجاري لمصر تراجع إلى 42.045 مليار دولار في 2020 مقابل 45.885 مليار دولار في 2019، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاء في مصر.





