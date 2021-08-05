   Om Kalthoum - ذكريات  

تركيا.. السيطرة على 180 حريقا في 38 ولاية

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 12:26قراءة: 0 د, 28 ث
الأناضول - أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي، الخميس، السيطرة على 180 حريقا في 38 ولاية خلال الأيام التسعة الأخيرة.

وقال باكدميرلي، في تغريدة، إن جهود السيطرة على 12 حريقا في غابات 5 ولايات ما زالت مستمرة.

وأرفق الوزير التغريدة برسم توضيحي (إنفوغرافيك) يتضمن معلومات عن الحرائق المستمرة في الولايات الخمس، وهي أنطاليا وأيدن ودنيزلي وإسبارطة وموغلا.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات، فيما تمكنت السلطات المعنية من إخماد معظمها.

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