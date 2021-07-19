أسعار نفط برنت تفقد أكثر من دولار بعد إعلان اتفاق "أوبك+"

الأناضول -

فقدت أسعار النفط الخام أكثر من دولار بالنسبة لخام برنت، في بد اية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بعد يوم من إعلان تحالف "أوبك+" اتفاق بشأن آلية خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.والأحد، أعلن التحالف تمديد اتفاق خفض الإنتاج 8 شهور إضافية لينتهي في ديسمبر/كانون أول 2022، وتخفيف قيود خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل بمقدار 400 ألف برميل يوميا، وتعديل خط الأساس المرجعي.وسيطبق تعديل خط الأساس المرجعي -على إثره تحتسب كميات الخفض- لخمس دول هي الإمارات والسعودية والكويت وروسيا والعراق، اعتبارا من مايو/أيار 2022.وعلى إثر الاتفاق، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.6 بالمئة أو 1.1 دولارا إلى 72.40 دولارا للبرميل، بحلول الساعة (04:30 ت.غ).كذلك، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم سبتمبر، بنسبة 1.09 بالمئة أو 75 سنتا إلى 70.81 دولارا للبرميل.ومع قرار تخفيف قيود الإنتاج الشهر المقبل، سيستقر خفض إنتاج النفط للتحالف عند 5.4 ملايين برميل يوميا، من 5.8 ملايين برميل يوميا مطبقة حاليا.بذلك، يكون تحالف "أوبك+" طوى صفحة خلافات نشبت بينه وبين الإمارات مطلع الشهر الجاري، وأجلت التوصل لاتفاق وسط، حتى أمس الأحد.