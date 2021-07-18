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الاتحاد الأوروبي يدعو لتهدئة "الوضع المتفجر" في القدس

Pixabay
Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 - 09:01 قراءة: 0 د, 43 ث
الأناضول - دعا الاتحاد الأوروبي إلى "تهدئة الوضع المتفجر" في القدس، وعبر عن قلقه من التوتر في المسجد الأقصى.

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته بعثة الاتحاد في فلسطين على صفحتها بموقع فيسبوك.


وجاء في البيان: "يجب على السلطات الإسرائيلية والقادة الدينيين والمجتمعيين من جميع الأطراف التحرك بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع المتفجر".

وأضاف: "قلقون من التوتر المستمر حول الحرم الشريف/جبل الهيكل".

وتابع: "يجب تجنب أعمال التحريض واحترام الوضع القائم".

وبحسب بيان مقتضب لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس (تابعة للأردن)، فإن 950 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى حتى الساعة 09:53 بالتوقيت المحلي (06:53 ت.غ).

ووفق مقاطع فيديو نشرها ناشطون وصحفيون، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء.

وكانت جماعات متطرفة، دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، الأحد، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل "خراب الهيكل".

كما أعلنت ما تسمى "حركة السيادة في إسرائيل" تنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس اليوم أيضا.



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