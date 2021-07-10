لسعد جردة الشابي يتوج بكأس الكاف مع الرجاء

توج المدرب التونسي لسعد جردة الشابي مع الرجاء الرياضي المغربي بكأس الكاف عقب الفوز في النهائي على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لهدف في المباراة التي دارت مساء يوم السبت بعاصمة البنين كوتونو .وهو اللقب الثالث من نوعه للرجاء البيضاويوسجل سفيان رحيمي هدف التقدم للرجاء بعد خمس دقائق من البداية، قبل أن يضاعف المهاجم بن مالانجو النتيجة في الدقيقة 14، بينما قلص زكريا بولحية الفارق للفريق الجزائري بعد ثلاث دقائق من نهاية الاستراحة.ولم يستغل شبيبة القبائل النقص العددي في صفوف منافسه الذي استكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عمر العرجون في الدقيقة 63.