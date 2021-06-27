تونس.. إنقاذ 178 مهاجرا غير نظامي من الغرق بالمتوسط

الأناضول -

أعلنت منظمة الهلال الأحمر التونسي، الأحد، إنقاذ 178 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل مدنين (جنوب)، الحدودية مع ليبيا.وقال رئيس الهيئة الفرعية للمنظمة في مدنين، إن "البحرية التونسية أنقذت 178 مهاجرا بعدما تعطل قاربهم قرب سواحل مدينة بنقردان".وأضاف أن المهاجرين يحملون جنسيات بنغلاديش ومصر ودول إفريقية أخرى، مردفا: "مهاجران اثنان كانا على متن القارب لقيا حتفهما في المتوسط"، دون تفاصيل عنهما.وتابع: "يتم البحث عن مكان لهؤلاء المهاجرين من أجل إخضاعهم لفترة الحجر الصحي (7 أيام/ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا)".وتشهد السواحل الجنوبية لتونس، عمليات إنقاذ شبه يومية، لمهاجرين، إثر تعطل مراكبهم بالبحر المتوسط، في الطريق بين ليبيا وإيطاليا.كما شهدت تونس مؤخرا، تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمتين الاقتصادية والسياسية بالبلاد.