نهائيات أمم أوروبا 2020: بلجيكا تضرب بقوة وتهزم روسيا بثلاثية بيضاء

حقق المنتخب البلجيكي فوزا مستحقا على نظيره الروسي، بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبورغ، ضمن منافسات المجموعة الثانية من نهائيات أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".وتقدم منتخب بلجيكا بهدف مُبكر جاء عند الدقيقة 10، إثر خطأ دفاعي استغله المهاجم روميلو لوكاكو وأسكن الكرة داخل المرمى الروسية.واستمر المنتخب الروسي في منح الهدايا لخصمه البلجيكي، الذي أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 34، من كرة لم يُحسن الحارس أنتون شونين التعامل معها، لترتد أمام توماس مونييه ليضعها في الشباك بسهولة.ومع حلول الدقيقة 88، عزز منتخب بلجيكا تقدمه بهدف ثلاث بعدما أرسل مونييه كرة بينية وضع بها زميله لوكاكو في حالة انفراد بالحارس والمرمى ليُسدد الأخيرة ويهز الشباك.وبهذا تصدرت بلجيكا ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، متقدمة بفارق الأهداف عن فنلندا التي هزمت الدنمارك بهدفٍ وحيد في افتتاح مباريات الجولة الأولى.