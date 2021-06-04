9 قتلى إثر حادث قطار شمال غربي الصين

الأناضول -

لقي 9 من عمال بناء سكك الحديد مصرعهم، صباح الجمعة، إثر حادث قطار بمقاطعة "قانسو" شمال غربي الصين.ونقلت وكالة "شينخوا" المحلية عن مجموعة مكتب "لانتشو" للسكك الحديدية الصينية قولها إن "الحادث وقع حوالي الساعة 5:25 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي عندما اصطدم قطار بالعمال في قسم جينتشانغ بمقاطعة قانسو".وما زالت أعمال الإنقاذ جارية، بحسب الوكالة ذاتها.وفي السياق، ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية أن "الضحايا كانوا من بين أكثر من 50 عاملا يقومون بإصلاح جزء مغلق من المسار".من جهتها، فتحت السلطات المختصة تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث، بحسب المصدر نفسه.وكان القطار متوجهاً من "أورومتشي" عاصمة إقليم "شينجيانغ" في أقصى غرب البلاد، إلى مدينة "هانغتشو الشرقية" بمقاطعة "تشجيانغ"، في رحلة تستغرق قرابة 56 ساعة.