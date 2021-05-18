أزمة جديدة.. الرباط تستدعي سفيرتها لدى مدريد للتشاور

الأناضول -



وفق مصدر مسؤول بالخارجية المغربية، وذلك بعد احتجاج إسبانيا على تدفق أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى سبتة في يوم واحد..

استدعى المغرب، الثلاثاء، سفيرته لدى مدريد، كريمة بنيعيش، للتشاور، إثر احتجاج إسبانيا على تدفق أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى مدينة سبتة (تابعة للإدارة الإسبانية).واكتفى مصدر مسؤول في الخارجية المغربية، طلب عدم نشر اسمه، بالقول للأناضول إن المملكة (المغربية) استدعت سفيرتها لدى إسبانيا للتشاور.ويأتي موقف الرباط بعدما استدعت وزارة الخارجية الإسبانية، الثلاثاء، السفيرة بنيعيش، غداة تدفق أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي من المغرب إلى سبتة، الإثنين.وقالت وسائل إعلام مغربية وإسبانية، بينها موقع "اليوم 24" (خاص)، إن وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونثالث لايا، استدعت السفيرة بنيعيش، لبحث أزمة هجرة جماعية لما بين 5000 و6000 مغربي.ووصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، أزمة تدفق هؤلاء المهاجرين على سبتة بـ"الخطيرة".وأضاف أن حكومته "ستعمل على إعادة النظام إلى سبتة بأقصى سرعة"، وفق إعلام إسباني.والإثنين، نشرت وسائل إعلام مغربية وإسبانية مقاطع مصورة، متداولة على منصات التواصل، تظهر تمكن نحو 3 آلاف شخص من الوصول سباحة إلى سبتة، قادمين من المغرب، ثم ارتفع العدد إلى ما بين 5 آلاف و6 آلاف في وقت متأخر الإثنين.وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة، يحاول مهاجرون قادمون من المغرب ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء العبور إلى سبتة، سواء سباحة أو سيرا على الأقدام.وتقع مدينتا سبتة ومليلية في أقصى شمال المغرب، وهما تحت الإدارة الإسبانية، وتعتبر الرباط أنهما "ثغران محتلان" من طرف إسبانيا، التي أحاطتهما بسياج من الأسلاك الشائكة بطول نحو 6 كلم.ومنذ فترة، تشهد العلاقات بين الرباط ومدريد توترا على خلفية استقبال إسبانيا إبراهيم غالي، أمين عام جبهة "البوليساريو"، التي تنازع المغرب السيادة على إقليم الصحراء.وفي أبريل/نيسان الماضي، استدعى المغرب السفير الإسباني، ريكاردو دييز رودريغيز؛ احتجاجا على استقبال بلاده لغالي.